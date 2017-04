Kalm Wall Street kleurt lichtgroen

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten gesloten. Positieve geluiden over de arbeidsmarkt en de hogere olieprijzen stuwden het sentiment. Verder zijn de markten in afwachting van de uitkomsten van de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. Trump uitte eerder nog felle kritiek op onder meer het Chinese valutabeleid.

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,1 procent in de plus op 20.662,95 punten. De brede S&P 500 eindigde 0,2 procent hoger op 2357,49 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 5878,95 punten.

Woensdag waren beleggers voorzichtig nadat uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat de centrale bank dit jaar kan beginnen met het afbouwen van zijn omvangrijke balans. Dit maakte beleggers nerveus en het zorgde uiteindelijk voor rode koersborden.

Bed Bath & Beyond

Interieurwinkelketen Bed Bath & Beyond won 3,4 procent, nadat het bedrijf met bemoedigende resultaten naar buiten kwam. Ook drankenproducent Constellation Brands, onder meer bekend van biermerk Corona, werd door beleggers beloond voor zijn kwartaalresultaten. Vooral de verkoop van bier hielp het bedrijf vooruit, evenals de zonnige vooruitzichten. Het aandeel eindigde 6,4 procent hoger.

Techbedrijf Twitter verloor 1 procent. Het bedrijf komt met een speciale datavriendelijke versie van het sociale medium. Twitter hoopt daarmee met name in opkomende economieën, waar internetverbindingen veelal trager zijn, nieuwe gebruikers te strikken.

Chipbedrijf AMD verloor dik 6 procent aan beurswaarde. Analisten van Goldman Sachs adviseerden beleggers het aandeel van de hand te doen. Volgens de marktvorsers zal het concern onder meer de stevige concurrentie van branchegenoten als Intel en Nvidia gaan voelen.

Olie

Verder bleek dat het aantal nieuwe aanvragen voor een WW-uitkering afgelopen week fors was gedaald. In de afgelopen twee jaar was er niet eerder zo'n sterke daling geweest. De cijfers tonen onder meer aan dat de arbeidsmarkt in de VS stevig aantrekt.

De euro werd bij de slotbel voor 1,0641 dollar verhandeld, tegen 1,0648 dollar bij het slot van de Europese aandelenbeurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 1,1 procent tot 51,69 dollar. Brent werd 0,9 duurder bij 54,83 dollar per vat.

Deel dit artikel via: