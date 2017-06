Kleine verliezen op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdagochtend licht achteruit. Op het Damrak was ASR een uitblinker dankzij een adviesverhoging. Beleggers moesten het verder stellen met weinig richtinggevend nieuws en waren vooral in afwachting van de Britse parlementsverkiezingen en het rentebesluit van de ECB later deze week.

De AEX-index op Beursplein 5 daalde in de ochtendhandel 0,3 procent tot 522,73 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 803,29 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,4 procent. In Frankfurt keerden beleggers terug na een lang weekend en leverde de DAX 0,4 procent in.

Grootste daler in de AEX was staalproducent ArcelorMittal met een min van meer dan 2 procent. Bierbrouwer Heineken was de sterkste stijger met een winst van 0,6 procent.

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI onderaan met een verlies van 1,8 procent. Sterkste stijger was verzekeraar ASR met een plus van meer dan 2 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley.

In Frankfurt klom Lufthansa 1,8 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij liet weten dat de vraag naar vluchten is gegroeid dit jaar, vooral in de VS en Azië. Lufthansa liet tevens weten te kijken naar kansen in Italië, maar geen interesse te hebben in het geplaagde Alitalia.

Banco Popular toonde wat herstel en klom 3,5 procent in Madrid. De worstelende Spaanse bank kelderde maandag ruim 18 procent en heeft sinds vorige week meer dan 50 procent aan beurswaarde verloren.

Airbus verloor in Parijs 0,3 procent. De Europese vliegtuigmaker schroeft het productietempo van de A380, 's werelds grootste passagiersvliegtuig, mogelijk verder terug.

In Zürich verloor de Zwitserse farmaceut Roche 4 procent na tegenvallende onderzoeksresultaten van een medicijn tegen borstkanker.

De euro noteerde op 1,1246 dollar, tegen 1,1253 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 0,4 procent tot 47,19 dollar. Voor Brentolie werd ook 0,4 procent minder betaald op 49,25 dollar per vat.

