DNB: lage rente blijft groot risico

De hint lijkt mij duidelijk, de aandeelhouders zijn gewaarschuwd voor de ons bekende noteringen.



We zitten nu op de top van de markt, alles staat ATH...en DNB moet waarschuwen, een onmogelijke hefboom die niet te nemen is.



Zolang de ECB de staats-obligaties blijft omhoogkopen...gewoon lekker hoor!

Maar eind december is dat spelletje afgelopen, tenzij Draghi voor onbepaalde tijd gaat verlengen...verder omhoog en we leefden nog lang en gelukkig!