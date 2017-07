Cateraar Sodexo snijdt in omzetprognose

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse cateraar en facilitair dienstverlener Sodexo heeft voor de tweede keer in zijn gebroken boekjaar de prognose voor de autonome omzetgroei naar beneden toe bijgesteld. Dat kwam donderdag naar voren uit een tussentijds handelsbericht.

Sodexo verwacht nu dat de opbrengsten op eigen kracht met 1,5 procent tot 2 procent zullen aandikken. In april had het bedrijf zijn doelstelling van circa 3 procent al bijgesteld naar ongeveer 2,5 procent. De verwachting voor wat betreft de operationele winst bleef wel overeind.

In de eerste 9 maanden van het jaar zette Sodexo een omzet van bijna 16 miljard euro in de boeken. Dat was een jaar eerder nog 15,7 miljard euro. De autonome groei kwam in deze periode uit op 0,5 procent. Het derde kwartaal viel volgens het bedrijf enigszins tegen, onder meer vanwege aanhoudende zwakheid in Europa.

