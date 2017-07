'Wall Street verwerkt banenrapport'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting licht in het rood. Beleggers verwerken onder meer een banenrapport van salarisstrookverwerker ADP. Daaruit bleek dat de banengroei in het bedrijfsleven onverwacht flink is afgezwakt. Verder lijkt het herstel van technologiebedrijven zich niet voort te zetten.

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven groeide in juni veel minder sterk dan een maand eerder. Volgens ADP kwamen er vorige maand 158.000 banen bij, tegen een herziene 230.000 in mei. Economen hadden in doorsnee op een groei met 185.000 arbeidsplaatsen gerekend. Vrijdag komt er een banenrapport van de Amerikaanse overheid, waarin ook de ontwikkelingen in de publieke sector zijn meegenomen.

Verder kwamen er nog cijfers naar buiten over de wekelijkse ww-aanvragen en over het handelstekort.

Herstel

Technologiebedrijven lieten woensdag enig herstel zien van de koersdalingen van de afgelopen weken. In de markt zijn zorgen over de waardering van techbedrijven.

Tesla kan zich na een flinke koersdaling op woensdag opmaken voor een nieuwe daling. De Model S kwam bij veiligheidstesten niet in de hoogste categorie terecht.

General Electric

General Electric (GE) stond in de voorbeurshandel ook onder druk. De Europese Commissie verdenkt het industrieconglomeraat van misleiding bij een deal met LM Wind Power. JPMorgan verlaagde daarop zijn koersdoel voor het aandeel.

Moederbedrijf van Victoria's Secret L Brands staat ook in de belangstelling. Het bedrijf maakte een daling van de verkoopcijfers in juni bekend. Winkelketen Costco zag zijn verkopen in juni juist aantrekken.

De beurzen lieten woensdag een wisselend beeld zien. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 21.478,17 punten. De S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 2432,54 punten, terwijl de technologiebeurs Nasdaq 0,7 procent won op 6150,86 punten.

