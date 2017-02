WAREGEM (AFN) - Een afboeking op een Amerikaans dochterbedrijf heeft Fagron afgelopen jaar in de rode cijfers geduwd. De toeleverancier aan apotheken boekte een nettoverlies van 18 ,1 miljoen euro, op een omzet die met 1,3 procent daalde naar 422 miljoen euro. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde jaarcijfers.

In het nettoresultaat van Fagron is een afschrijving verwerkt van 48,4 miljoen euro op Freedom Pharmaceuticals in de Verenigde Staten. Nieuwe regelgeving zet daar een fikse rem op de groei en winstgevendheid. Het terugkerende bedrijfsresultaat (rebitda) kwam uit op 90,6 miljoen euro, wat neerkomt op 21,5 procent van de omzet. Die marge stond in 2015 nog op 23,1 procent.

Bestuursvoorzitter Hans Stols is niettemin tevreden over de resultaten. ,,In 2016 hebben bijna alle activiteiten van Fagron zich positief ontwikkeld'', zei hij. Ondanks de impact van veranderde regels in de VS op de resultaten, ligt de omzet over heel 2016 volgens de topman ,,ruim binnen onze verwachtingen'' Dividend voor de aandeelhouders zit er evenwel niet in.

