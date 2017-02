Nikkei lager door politieke onzekerheid

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met verlies de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op de onzekerheid over de politieke ontwikkelingen in Europa en de Verenigde Staten. Dat zorgde er mede voor dat de yen aan waarde steeg, aangezien de munt alom als veilige investering wordt gezien.

De Nikkei-index eindigde de sessie 0,4 procent lager op 18.910,78 punten. Automaker Toyota behoorde met een verlies van 2,3 procent tot de opvallende dalers. In navolging van veel andere Japanse bedrijven heeft ook Toyota zijn winstverwachting voor het hele boekjaar opgeschroefd vanwege wisselkoerseffecten. Toch bleef de nieuwe raming achter bij de gemiddelde verwachting van analisten.

Elders in Azië was het beeld gemengd. De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds vlak noteerde.

In Sydney won de All Ordinaries 0,1 procent. Beleggers in Australië reageerden onder meer op het rentebesluit van de centrale bank van Australië. Die liet als verwacht het niveau van het belangrijkste rentetarief in het land ongemoeid.

