Fagron onderuit op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden dinsdag aan het einde van de ochtend eensgezind op winst. In Amsterdam was er bovengemiddelde aandacht voor de toeleverancier aan apotheken Fagron die de boeken opende. Ook elders in Europa volgde een behoorlijke stroom aan bedrijfsresultaten.

De AEX-index in Amsterdam stond omstreeks 11.45 uur 0,6 procent hoger op 484,83 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 699,93 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt noteerden tot 0,5 procent in de plus.

Brouwer Heineken was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,7 procent. ABN AMRO sloot de rij met een min van 0,6 procent. De MidKap werd aangevoerd door bouwer BAM (plus 2,5 procent). Naar verluidt staat het bedrijf vooraan bij de gunning van een grote opdracht in Ierland.

Sterkste daler

Bij de kleinere fondsen was Fagron met een verlies van 2,2 procent veruit de sterkste daler. De toeleverancier aan apotheken schreef over het afgelopen jaar rode cijfers door een afboeking op een Amerikaans dochterbedrijf en maakte bekend geen dividend uit te keren aan aandeelhouders. Verder waagde het bedrijf zich niet aan voorspellingen voor het lopende boekjaar.

In Parijs verloor BNP Paribas 4,2 procent aan beurswaarde. De Franse bank heeft de winst in het vierde kwartaal flink zien groeien. Toch wist het de prognoses van analisten niet te overtreffen. Het Finse mediaconcern Sanoma wist met zijn resultaten ook geenszins te overtuigen. Het aandeel ging in Helsinki bijna 9 procent omlaag.

Euro

Herverzekeraar Munich Re zakte in Frankfurt 1 procent. Het bedrijf zag door claims voor natuurrampen de kwartaalwinst lager uitvallen, maar schroefde wel het dividend op.

Het Noorse olieconcern Statoil werd door beleggers in Oslo 1,9 procent lager gezet nadat het in het vierde kwartaal onverwacht in de rode cijfers dook. De Britse branchegenoot BP, die ook de boeken opende, leverde in Londen 2,5 procent in. Vooral door hogere kosten voor raffinage bleef de winst van het olieconcern achter bij de verwachtingen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 52,85 dollar. Brent werd 0,2 procent goedkoper, op 55,59 dollar per vat. De euro was 1,0667 dollar waard, tegen 1,0732 dollar bij het Europese slot maandag.

Deel dit artikel via: