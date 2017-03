Braziliaanse economie krimpt weer

BRASILIA (AFN/BLOOMBERG) - De Braziliaanse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar weer gekrompen. Daarmee is sprake van het achtste kwartaal op rij van economische krimp voor het Zuid-Amerikaanse land.

In het vierde kwartaal bedroeg de neergang 0,9 procent op kwartaalbasis. Dat was sterker dan economen hadden voorzien, zij rekenden in doorsnee op een krimp van 0,5 procent. In het derde kwartaal nam de economie met 0,7 procent af.

Volgens het nationale statistiekbureau kromp de grootste economie van Zuid-Amerika in heel 2016 met 3,6 procent. Een jaar eerder was er sprake van een krimp met 3,8 procent. Het is sinds het bijhouden van de metingen de diepste en langste recessie in Brazilië.

Het aantal faillissementen in Brazilië liep vorig jaar op tot recordhoogte. Daarbij zijn er bijna 13 miljoen mensen werkloos.

