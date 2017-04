Latere Pasen drukte supermarktomzet in maart

DONGEN (AFN) - Supermarkten hebben hun omzet in maart met bijna 1 procent zien dalen. Dat kwam vooral doordat Pasen dit jaar in april valt, terwijl die feestdagen vorig jaar in maart vielen.

In totaal werd vorige maand 3,37 miljard euro uitgegeven in de Nederlandse supermarkten. Per kassabon werd daarbij gemiddeld 23,19 euro afgerekend, wat bijna 2 procent meer was dan in maart 2016.

GfK verwacht dat Pasen dit jaar ,,alle records'' zal verbreken. Met paasbrood, toastjes, ijsdesserts, voorgebakken brood en chocolade als verwachte toppers wordt daarbij een toename van de paasomzet met ruim 2 procent voorzien. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel voorspelde donderdag ook al een recordomzet rond de paasdagen.

