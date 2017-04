Wolters Kluwer krijgt bod op transporttak

ALPHEN AAN DEN RIJN (AFN) - Wolters Kluwer heeft een bod van ongeveer 82 miljoen euro ontvangen op zijn onderdeel Transport Services. Dat meldde de informatieleverancier vrijdagmiddag.

Het bod is afkomstig van Castik Capital, dat nu op basis van exclusiviteit onderhandelt over de overname. Die gesprekken zullen ,,enige tijd'' in beslag nemen, aldus Wolters Kluwer.

Transport Services was vorig jaar met ongeveer 220 werknemers in elf landen goed voor een omzet van circa 40 miljoen euro. De diensten op het gebied van transportmanagement horen volgens Wolters Kluwer niet tot de kernactiviteiten van het concern. De verkoop zou een marginaal effect hebben op de winst per aandeel van Wolters Kluwer.

