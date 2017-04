Wall Street gaat vlak het weekend in

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn vrijdag nagenoeg vlak gesloten. Beleggers op Wall Street leken niet echt onder de indruk van het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat wat tegenviel. Verder zorgden onder meer een raketaanval van de VS in Syrië en een vermeende terreurdaad in Stockholm voor wat onzekerheid in de markt.

De Dow-Jonesindex eindigde rond de slotstand van een dag eerder op 20.656,10 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2355,54 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging vlak de handel uit, op 5877,81 punten.

De werkgelegenheid in de VS bleek in maart veel minder sterk te zijn gegroeid dan een maand eerder. Op de financiële markten wordt doorgaans goed naar het banenrapport gekeken, omdat de stand van de arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Wal-Mart

In de Dow ging winkelgigant Wal-Mart aan kop, met een plus van 2,1 procent. Chemieconcern DuPont verloor 0,7 procent en was daarmee de grootste daler.

Medicijnmaker Akorn werd 18 procent hoger gezet, na berichten dat het Europese Fresenius overweegt om het Amerikaanse bedrijf in te lijven.

Twitter

Twitter noteerde een min van 0,7 procent. Mede-oprichter Evan Williams heeft laten weten dat hij een deel van zijn aandelen in het bedrijf wil verkopen. Volgens ingewijden overweegt hij afstand te doen van 30 procent van zijn belang, dat in totaal overeenkomt met 5,5 procent van alle uitstaande aandelen Twitter.

Door de oplopende geopolitieke spanningen in de wereld waren verder defensiegerelateerde concerns in trek. Zo steeg Lockheed Martin 1,2 procent en kreeg Northrop Grumman er 0,9 procent aan beurswaarde bij. Maker van Tomahawk-raketten Raytheon won 1,5 procent.

Goud

Ook de interesse in goud, dat wordt gezien als een veilige belegging in onzekere tijden, nam aanvankelijk stevig toe om vervolgens weer wat af te zwakken.

De prijs van Amerikaanse olie steeg met 1 procent naar 52,24 dollar per vat, terwijl Brent 0,6 procent duurder werd bij 55,21 dollar per vat. De euro werd voor 1,0600 dollar verhandeld, tegen 1,0615 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.

