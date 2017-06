Banken geven beursdag kleur

AMSTERDAM (AFN) - Bankaandelen behoorden woensdag tot de opvallende stijgers op de overwegend lagere Europese beurzen. De financiële fondsen werden onder meer vooruit geholpen door de redding van de worstelende Spaanse bank Banco Popular. Verder waren Duitse energieproducenten in trek na een voor hen gunstige uitspraak over de belasting op kernenergie.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,3 procent hoger op 523,10 punten. De MidKap eindigde met een winst van 0,8 procent op 806,78 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs sloten uiteindelijk 0,1 procent lager, nadat eerdere winsten tegen het slot van de handel verdampten. De FTSE-index in Londen sloot daags voor de Britse parlementsverkiezingen 0,6 procent lager.

ING en ABN AMRO stonden in Amsterdam met winsten van respectievelijk 1,8 en 1,3 procent bij de sterkste stijgers in de AEX-index. Voor branchegenoten als Lloyds en Royal Bank of Scotland in Londen, Société Générale en Crédit Agricole in Parijs en Deutsche Bank in Frankfurt gold ongeveer hetzelfde.

Deel dit artikel via: