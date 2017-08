PostNL: bezorging op platteland loopt gevaar

AMSTERDAM (AFN) - Topvrouw Herna Verhagen van PostNL luidt de noodklok over de bezorging op het platteland, zo schrijft het Algemeen Dagblad (AD). De kwaliteit daarvan dreigt binnen enkele jaren in gevaar te komen, tenzij een nieuw kabinet de regels voor PostNL versoepelt.

Verhagen doet haar oproep omdat het aantal verstuurde brieven en kaarten door e-mail, whatsapp en sociale media met bijna eentiende per jaar blijft kelderen. De eerder voorziene afzwakking blijft uit. ,,Als we ook in de toekomst post willen bezorgen bij die meneer in Kruiningen en die mevrouw in Chaam, dan moet er snel iets gebeuren," zegt ze tegen het AD.

