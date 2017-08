'Licht hogere opening beurzen New York'

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan maandag naar verwachting licht hoger aan de nieuwe beursweek beginnen. Veel richtinggevend nieuws is niet voorhanden. Qua bedrijfsresultaten en macro-economische cijfers is het vrij rustig.

De Dow-Jonesindex kan zijn opmars doorzetten. De Dow eindigde vrijdag op een nieuw record. Ook de andere graadmeters zaten in de lift. De handel kreeg steun van een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport.

Er staan geen belangrijke macrocijfers op de agenda voor maandag. Ook in de rest van de week is het aan dit front niet heel erg druk, met gegevens over de Amerikaanse inflatie, producentenprijzen, arbeidsproductiviteit en groothandelsvoorraden.

Tyson Foods

Vleeswerker Tyson Foods kwam voorbeurs met kwartaalcijfers. Tyson boekte een lagere winst op een hogere omzet. De verwachtingen voor het hele boekjaar werden verhoogd. Investeringsbedrijf Berkshire Hathaway van miljardair Warren Buffett publiceerde vrijdag nabeurs cijfers. Het resultaat ging voor het derde kwartaal op rij omlaag.

Later deze week staan resultaten op de rol van onder meer van autoverhuurbedrijf Hertz, modehuis Ralph Lauren, zeedierenparkuitbater SeaWorld, farmaceuten Valeant en Mylan, mediaconcerns Walt Disney en 21st Century Fox en winkelketens Macy's en Nordstrom.

Tesla

De producent van elektrische auto's Tesla kan op belangstelling rekenen. Tesla wil 1,5 miljard dollar ophalen met de uitgifte van obligaties, onder meer om de productie van de Model 3 te kunnen opvoeren.

Medisch bedrijf NxStage Medical lijkt een flinke koerssprong te gaan maken, na een overname door het Duitse Fresenius voor 2 miljard dollar. Ook de fabrikant van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins staat voor een positief begin na geruchten dat industrieconcern United Technologies het bedrijf wil overnemen voor ruim 19 miljard dollar.

De Dow eindigde vrijdag 0,3 procent hoger op 22.092,81 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent, tot 2476,83 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er eenzelfde percentage bij, op 6351,56 punten.

