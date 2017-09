NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York lijken donderdag zonder grote koersbewegingen aan de handel te gaan beginnen. Beleggers op Wall Street volgen de ontwikkelingen rond de orkaan Irma en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB hield zoals verwacht het monetaire beleid onveranderd. President Mario Draghi is bezig met een toelichting op het rentebesluit.

Beleidsmakers van de Federal Reserve kunnen ook op aandacht rekenen. Fed-bestuurders Loretta Mester, William Dudley en Esther George geven speeches.

Uitkeringsaanvragen

Op economisch gebied kwamen voor opening cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS, die fors hoger uitvielen als gevolg van orkaan Harvey, en de Amerikaanse arbeidsproductiviteit. Die nam meer toe dan economen hadden verwacht.

Bij de bedrijven is er aandacht voor onder meer de maker van actiecamera's GoPro. De vooruitzichten van GoPro voor het derde kwartaal waren beter dan verwacht en het aandeel staat voorbeurs fors in de plus.

RH

Ook de luxewoninginrichter RH lijkt een koerssprong te gaan maken, dankzij meevallende kwartaalresultaten en een verhoging van de prognoses voor het hele jaar.

De beurzen in New York sloten woensdag met kleine winsten. De Dow-Jonesindex won 0,3 procent op 21.807,64 punten. De brede S&P 500 eindigde ook 0,3 procent hoger, op 2465,54 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won eveneens 0,3 procent, tot 6393,31 punten.

