'Damrak verwerkt cijfers'

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam opent woensdag naar verwachting met een klein verlies. Ook de andere graadmeters in Europa beginnen de handelsdag waarschijnlijk licht in het rood. Op Beursplein 5 staan onder andere Boskalis en IMCD in de schijnwerpers, na de presentatie van jaarcijfers.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis blijft pessimistisch gestemd over de marktvooruitzichten voor het komende jaar. Het bedrijf rekent op aanhoudend lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges door zwakte in de offshore-energiesector.

Distributeur van chemicaliën IMCD heeft afgelopen jaar meer omzet en winst behaald dan in 2015. De groei was grotendeels te danken aan overnames, maar ook op eigen kracht wist de onderneming de verkopen op te voeren.

TMG

Ahold Delhaize kan bewegen op het bericht dat het aandeel uit de hoofdindex van de aandelenbeurs in Brussel, de Bel20, wordt gehaald. Het Nederlands-Belgische supermarktbedrijf wordt evenmin opgenomen in een van de andere indices van Euronext in Brussel, de Bel Mid en de Bel Small. Het wel in de Amsterdamse AEX-index opgenomen fusiebedrijf voldoet daarvoor niet meer aan de regels.

Ook Telegraaf Media Groep (TMG) weet de schijnwerpers weer op zich gericht. Het mediabedrijf, verwikkeld in een overnamestrijd tussen het Vlaamse Mediahuis en Talpa van John de Mol, realiseerde vorig jaar een kleine winst op een verder dalende omzet. TMG stelde zijn aandeelhoudersvergadering verder tot nader order uit.

Olie

Stamcelbedrijf Esperite heeft zich verzekerd van een externe financiering van 9 miljoen euro, voor uitbreiding van commerciële activiteiten en ontwikkeling van nieuwe technologieën.

De AEX eindigde dinsdag met een verlies van 0,1 procent op 502,95 punten. De MidKap zakte ook 0,1 procent, naar 727,65 punten. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent, terwijl Londen en Parijs tot 0,4 procent in het rood sloten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte voorbeurs 0,6 procent naar 52,82 dollar. Brent ging 0,5 procent omlaag naar 55,63 dollar per vat. De euro was 1,0568 dollar waard, tegen 1,0575 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.

