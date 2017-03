Mak begin van handel op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn de midweekse sessie zonder grote uitslagen begonnen. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer het rapport over de arbeidsmarkt van loonstrookverwerker ADP. De cijfers lopen traditioneel vooruit op het uitgebreidere rapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de opening vrijwel onveranderd op 20.930 punten. De brede S&P 500 noteerde ook vlak, op 2369 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq begon de sessie met een plusje van 0,1 procent op 5840 punten.

Volgens ADP nam de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in februari met 298.000 banen toe. Economen hadden in doorsnee op 187.000 nieuwe banen gerekend. Het cijfer over januari werd opwaarts bijgesteld naar 261.000 nieuwe arbeidsplaatsen. In het banenrapport van de overheid van vrijdag wordt ook de publieke sector meegenomen.

Urban Outfitters was een opvallende daler met een min van bijna 8 procent. De kledingverkoper publiceerde resultaten die niet aan de verwachtingen van analisten voldeden. Daarop kreeg het aandeel een forse afwaardering aan de broek. Ook het aandeel van branchegenoot Express Inc (min 11 procent) ging in de uitverkoop nadat het tegenvallende resultaten naar buiten bracht.

