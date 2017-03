Zaak TMG op 16 maart bij Ondernemingskamer

AMSTERDAM (AFN) - De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam behandelt donderdag 16 maart het verzoek van Talpa om een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Telegraaf Media Groep (TMG). Dat meldde het gerechtshof woensdag.

De zitting vindt om 10.00 uur plaats. Talpa heeft ook het verzoek neergelegd om ,,bepaalde onmiddellijke voorzieningen'' te treffen. Het mediabedrijf van John de Mol liet eerder al weten dat, naast een onderzoek naar de gang van zaken bij TMG, er onmiddellijk een onafhankelijke commissaris bij het bedrijf moet komen ,,met verstrekkende bevoegdheden''.

Talpa voelt zich benadeeld door de raad van commissarissen van TMG. Die zetten onlangs de raad van bestuur van TMG buitenspel en spraken hun voorkeur uit voor het bod van Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van TMG-grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek.

Niet duidelijk is of de Ondernemingskamer op hetzelfde moment de zaak van de centrale ondernemingsraad (cor) van TMG onder de loep neemt. Die is ook naar de rechter gestapt om het besluit van de commissarissen om het bod van Mediahuis aan te bevelen aan te vechten. De cor voelt zich gepasseerd omdat een schriftelijke oproep om een gelijk speelveld te creëren voor Mediahuis en Talpa door de commissarissen is genegeerd.

Het gerechtshof was woensdagavond niet direct bereikbaar voor een reactie.

Deel dit artikel via: