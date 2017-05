Akzo en PostNL blikvangers op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam staat maandag voor een hogere opening. Ook elders in Europa zullen graadmeters naar verwachting hoger uit de startblokken komen. Dit komt vooral door de verkiezing van Emmanuel Macron als de nieuwe president van Frankrijk. Op het Damrak weten met name AkzoNobel en PostNL de aandacht op zich gericht.

Met een overwinning van de eurogezinde Macron werd door de markten alom rekening gehouden. Deze verwachting zorgde de afgelopen tijd voor een opmars van de euro. De eenheidsmunt noteerde maandag voorbeurs 1,0976 dollar. Kort na de verkiezingsuitslag steeg de euro nog tot boven de 1,10 dollar.

Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel wees zijn Amerikaanse branchegenoot PPG Industries voor de derde keer de deur. PPG wil Akzo graag inlijven, maar toenaderingspogingen van de Amerikanen zijn vooralsnog zonder succes. AkzoNobel gaat met het afwijzen van het voorstel ook in tegen de wens van enkele aandeelhouders, waaronder Elliott Advisors en Causeway Capital Management, die wilden dat de twee in ieder geval om tafel zouden gaan.

De onzekerheid over het toekomstige eigendom van AkzoNobel, de schuld en de strategische richting, was voor kredietbeoordelaar Standard & Poor's voor het weekend al reden het vooruitzicht voor de kredietwaardigheid van Akzo te verlagen.

PostNL publiceerde voorbeurs zijn kwartaalcijfers, waarbij de omzet iets bleek te zijn toegenomen in het eerste kwartaal. Groei in pakketbezorging, zowel in binnen- als buitenland, compenseerde een verdere neergang van de postmarkt in Nederland. De winst nam wel duidelijk af.

Amerikaanse olie was voorbeurs 0,8 procent duurder op 46,59 dollar per vat. De prijs van Brent steeg 0,9 procent tot 49,52 dollar per vat.

Deel dit artikel via: