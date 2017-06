BEURZEN Europese beurzen zakken licht terug

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn donderdagmiddag licht teruggezakt ten opzichte van eerder op de dag. Beleggers verwerkten het nieuwe rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Verder is de blik deze hele dag gericht op de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en de verklaring van de ontslagen FBI-directeur James Comey in de VS.

De AEX-index op Beursplein 5 stond omstreeks 15.55 uur 0,1 procent hoger op 523,48 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 805,77 punten. De beurzen in Parijs en Londen gingen tot 0,3 procent omlaag, Frankfurt steeg 0,2 procent.

Zoals verwacht hield de ECB het monetaire beleid onveranderd. Wel is de centrale bank iets positiever geworden over de economische groei in de eurozone de komende jaren. ECB-president Mario Draghi zei onder meer dat de onzekerheden rond de huidige groeiramingen ,,in balans zijn'', waar tot dusver vooral werd gewaarschuwd voor ,,neerwaartse risico's''.

Lichte daling

De euro liet na het rentebesluit een lichte daling zien. De munt noteerde 1,1220 dollar, tegen tegen 1,1252 dollar bij het Europese slot op woensdag. Tegen het middaguur werd de euro nog voor 1,1245 dollar verhandeld.

Grootste stijger in de AEX was Philips, die 1,8 procent won. Ook financiële fondsen als Aegon en ING deden het goed, met plussen tot 1,6 procent. Onderaan de hoofdindex stond biotechnoloog Galapagos met een min van 1,1 procent.

AkzoNobel

AkzoNobel daalde verder 0,3 procent. Thierry Vanlancker, hoofd van de chemietak van het concern, zei in een interview met persbureau Bloomberg dat Akzo vanaf september openstaat voor biedingen op de afdeling speciaalchemie.

Bij de kleinere fondsen klom Lucas Bols 1,1 procent. De drankenproducent profiteerde in het afgelopen boekjaar van groei op eigen kracht en de samenwerking met het Franse Rémy Cointreau.

Petrofac

Elders in Europa ging de aandacht onder meer uit naar Petrofac, die in Londen ruim 4 procent won. De oliedienstverlener heeft een tien jarig contract in de wacht gesleept in Oman. Auto Trader Group zakte daarentegen dik 4 procent na het geven van een update over de resultaten.

De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie noteerde 0,1 procent lager op 45,69 dollar. Brent werd 0,3 procent goedkoper op 47,91 dollar per vat.

