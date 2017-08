Stap terug op Wall Street na recordopmars

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag aan het slot van de handel kleine verliezen zien, terwijl eerder op de dag de Dow-Jonesindex en S&P 500 nog op jacht waren naar nieuwe records. Verliezen bij de financiële fondsen zorgden voor tegenwind. Verder was er weer een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten.

De Dow eindigde uiteindelijk 0,2 procent lager op 22.085,34 punten. De hoofdgraadmeter sloot maandag nog voor de negende handelssessie op rij op een recordstand. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2474,92 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 6370,46 punten.

Zwaargewicht Apple kon wat steun bieden aan de handel met een koersstijging van 0,8 procent. Microsoft deed het ook redelijk met een plus van 0,5 procent. Banken zoals Goldman Sachs en JPMorgan Chase zagen eerdere koerswinsten echter in rook opgaan.

Michael Kors

Farmaceut Valeant won 2 procent. Het bedrijf zette in het tweede kwartaal een lagere omzet in de boeken, maar zag het operationele verlies fors lager uitvallen. Modeketen Michael Kors sprong bijna 22 procent omhoog, na beter dan verwachte resultaten. Kledingconcern Ralph Lauren wist met zijn cijfers beleggers eveneens te bekoren en ging ruim 13 procent vooruit.

De uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment verloor meer dan 6 procent, onder druk van een daling van het aantal bezoekers in de eerste helft van dit jaar en een verlaging van de winstverwachting voor het gehele jaar.

Euro

Zuivelbedrijf Dean Foods dook bijna 21 procent in het rood. De kwartaalresultaten vielen tegen en het aandeel kreeg een afwaardering van JPMorgan aan zijn broek. Ook de cijfers en prognoses van autoverhuurbedrijf Avis waren teleurstellend en dat aandeel leverde krap 10 procent in.

Op macro-economisch gebied werd door de Amerikaanse overheid gemeld dat het aantal openstaande vacatures in de VS in juni is gestegen naar het recordniveau van bijna 6,2 miljoen. Verder was er vrijwel geen belangrijk economisch nieuws voorhanden.

De euro was 1,1751 dollar waard, tegen 1,1742 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 49,10 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent op 52,02 dollar per vat.

Deel dit artikel via: