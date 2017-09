PARIJS (AFN) - De Franse industrie is in juli met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand. Toen was juist nog sprake was van een productiedaling met 1,1 procent.

De toename was conform de gemiddelde verwachting van economen. Met name de productie van auto's, transportmiddelen, elektriciteit en gas zorgden voor de stijging. Raffinage was juist een grote daler.

