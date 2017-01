Nederlandse industrie groeit verder

DEN HAAG (AFN) - De productie in de Nederlandse industrie is in november met 2,9 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee lag de productiegroei een stuk hoger dan in oktober, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In oktober klom de gemiddelde dagproductie nog met 0,4 procent. Volgens het CBS neemt de industriële productie nu al veertien maanden op rij toe in vergelijking met een jaar eerder.

Vooral in de elektrische-apparatenindustrie zat de productie in november fors in de lift, met een plus van 10 procent. Ook de productie van de transportmiddelen-, chemie-, rubberen-, kunststof- en machine-industrie liet groei zien. Bij de farmaceutische industrie kromp de productie juist aanzienlijk.

