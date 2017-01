'Mijlpaal blijft in zicht voor Dow'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag met een miniem verlies te gaan openen. Daarmee raakt voor de leidende Dow-Jonesindex de historische mijlpaal van 20.000 punten weer iets verder uit beeld. Mogelijk geven speeches van verschillende Fed-bestuurders later op de dag de handel alsnog een zetje in de goede richting.

Beleggers lijken verder vooral uit te kijken naar de persconferentie van 'president-elect' Donald Trump op woensdag. Die bijeenkomst kan volgens kenners koersen zeker in beweging zetten. Sinds Trump in november de presidentsverkiezingen won, zijn de aandelenkoersen flink opgelopen. Beleggers gaan er vanuit dat hij een voor het bedrijfsleven gunstig beleid zal voeren. Hoe dat er precies uit komt te zien, is evenwel nog onduidelijk.

Trump wil onder meer graag dat Amerikaanse bedrijven veel meer in eigen land produceren, in plaats van in landen waar arbeid goedkoper is. Voor automaker Ford was dat eerder al reden om extra in productielocaties in de VS te investeren. Ook branchegenoot Fiat Chrysler stopt nu geld in Amerikaanse productielocaties, waarbij het tot 2020 circa 2000 extra banen wil creëren. Topvrouw Mary Barra van General Motors kondigde zondag aan de productie van kleine auto's niet van Mexico naar de VS te verhuizen.

United Health

Verder staat United Health in de belangstelling. De zorgverzekeraar trekt de portemonnee voor de overname van Surgical Care. United Health heeft 2,3 miljard dollar over voor de zorginstelling, waarmee het een bonus betaalt van 17 procent op de slotkoers van Surgical Care van vrijdag.

McDonald's verkoopt zijn Chinese activiteiten grotendeels aan een consortium bestaande uit het Chinese staatsconglomeraat Citic en de Amerikaanse investeerder Carlyle Group. De bezittingen worden gewaardeerd op bijna 2,1 miljard dollar.

Dow Jones

Exploitant van dierenklinieken VCA komt in handen van Mars. De maker van de alom bekende chocoladerepen en eigenaar van dierenvoedingsmerken als Whiskas en Pedigree betaalt daarvoor 9,1 miljard dollar.

Farmaceut Merrimack staat voor een koerssprong, nadat het bekendmaakte zijn oncologie-activiteiten over te doen aan het Franse Ipsen. Verder kondigde Japanse farmabedrijf Takeda aan zijn Amerikaanse branchegenoot Ariad Pharmaceuticals over te nemen voor 5,2 miljard dollar.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,3 procent hoger op 19.963,80 punten. De brede S&P 500 eindigde met een winst van 0,4 procent op 2276,98 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij op 5521,05 punten.

Deel dit artikel via: