'Desinvestering is positief voor Shell'

AMSTERDAM (AFN) - De desinvestering van Shell in Canadese teerzandprojecten is gunstig voor het olie- en gasconcern. Dat concludeert analist Quirijn Mulder van ING donderdag.

Shell verkoopt voor in totaal 8,5 miljard dollar (8,1 miljard euro) aan teerzandprojecten in Canada. Aan de andere kant investeert het olieconcern 1,25 miljard dollar in de aankoop van een belang in oliebedrijf Marathon Oil Canada. Per saldo leveren de deals Shell 7,25 miljard dollar op.

Volgens Mulder zijn de eerder dan verwachte desinvesteringen om twee redenen goed nieuws. Ten eerste trekt Shell zich hiermee terug uit een omstreden energiebron en ten tweede stellen de opbrengsten het bedrijf in staat te investeren in chemie en diepzee.

ING heeft Shell op hold staan met een koersdoel van 27 euro. Het aandeel stond omstreeks 10.00 uur 1,1 procent lager op 24,27 euro.

