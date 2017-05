'Aandacht voor AkzoNobel op Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam lijkt dinsdag licht hoger te gaan beginnen. AkzoNobel mag zich weer verheugen op aandacht, nadat aandeelhouder Elliott Advisors aankondigde naar de rechter te stappen om af te dwingen dat het bedrijf een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeenroept over de positie van president-commissaris Antony Burgmans.

In een verklaring gaf Elliott aan buitengewoon ontevreden te zijn met de afwijzing van het ook het derde overnamevoorstel van de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries op maandag. Elliott stoort zich al langer aan de opstelling van Burgmans, die tot dusver weigert in onderhandeling te gaan met PPG.

Ook Heineken en Sligro staan in de aandacht van beleggers. Sligro wil de drankengroothandel van Heineken Nederland overnemen. De twee ondernemingen verwachten daar binnenkort een overeenkomst over te sluiten. Door die activiteiten over te nemen verwacht Sligro de omzet met zo'n 150 miljoen euro op te voeren.

Kwartaalcijfers

Elders in Europa worden kwartaalcijfers verwerkt van onder meer Commerzbank, Munich Re, Adecco, Zalando en E.ON. Ook zijn er gegevens over de Duitse industrie en handel. Uit Nederland kwamen cijfers over de industriële productie en inflatie.

De AEX eindigde maandag 0,2 procent hoger op 534,31 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 798,66 punten. De beurs in Parijs daalde 0,9 procent en Frankfurt verloor 0,2 procent. Londen ging een fractie omhoog. Op Wall Street sloten de beurzen vrijwel vlak.

Amerikaanse olie ging dinsdagochtend met 0,3 procent omlaag tot 46,27 dollar per vat. De prijs van Brentolie zakte 0,3 procent tot 49,19 dollar per vat. De euro was 1,0922 dollar waard, tegen 1,0925 dollar bij het Europese slot op maandag.

