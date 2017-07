'Schneider heropent jacht op Brits Aveva'

LONDEN (AFN) - Het Franse industrieconcern Schneider Electric zint op een nieuwe poging om het Britse softwarebedrijf Aveva in te lijven. Volgens de Britse zondagskrant The Sunday Times zijn aandeelhouders van beide ondernemingen te porren voor een volledige overname. Twee eerdere pogingen om tot een fusie of samenwerking te komen mislukten.

Het in Cambridge gevestigde Aveva is gespecialiseerd in software en ICT-diensten voor de olie- en gasindustrie. In diezelfde sector bevindt zich ook een groot deel van de klanten van Schneider. Door hun aanbod te bundelen zouden de bedrijven beter in staat moeten zijn de moeilijke marktomstandigheden het hoofd te bieden.

Twee jaar geleden sloten de twee bedrijven al een voorlopige deal waarbij Aveva en de softwaretak van Schneider samen een nieuw bedrijf zouden gaan vormen. Maar tot een definitief akkooord kwam het niet. Vorig jaar zaten Schneider en Aveva opnieuw op de tafel. Die gesprekken werden echter na enkele dagen alweer afgebroken.

Deel dit artikel via: