Stabiele producentenprijzen in China

PEKING (AFN) - De producentenprijzen in China zijn in juli onveranderd gebleven in vergelijking met een maand eerder. De Chinese consumentenprijzen lieten een vrij stabiel beeld zien ten opzichte van juni, zo bleek woensdag.

De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten gingen in juli op jaarbasis met 5,5 procent omhoog, net als in juni. Economen rekenden in doorsnee op een stijging met 5,6 procent. De inflatie in China zakte vorige maand licht tot 1,4 procent op jaarbasis. Hier werd in doorsnee een stabiele 1,5 procent voorspeld.

