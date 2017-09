Merkel bezorgd over auto-industrie

BERLIJN (AFN) - Bondskanselier Angela Merkel maakt zich zorgen dat de Duitse auto-industrie bij het ontwikkelen van alternatieve aandrijftechnieken internationaal de aansluiting kan missen. In Azië, in het bijzonder China, is daar nu al ,,een zeer grote discussie'' over gaande, zei Merkel in een zaterdag uitgebrachte podcast.

De bondskanselier verricht donderdag de opening van de internationale autobeurs in Frankfurt. Het schandaal over gesjoemel met de uitstoot van dieselauto's en de discussie over mogelijke rijverboden in Duitse steden werpen een zware schaduw over de bijeenkomst.

Met elektrische auto's loopt het nog weinig vaart in Duitsland, zei Merkel. Er is geen breed aanbod en ook de ontwikkeling van infrastructuur in de steden om accu's op te laden blijft achter, wat kopers weinig vertrouwen geeft. Autofabrikanten moeten ook niet alleen op elektrische auto's inzetten, zei Merkel. ,,Wellicht kunnen ook brandstofcellen of synthetische brandstoffen een rol spelen.''

