DSM koploper in positieve AEX

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak is maandag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden in de plus. De beurshandel staat deze week vooral in het teken van de kwartaalcijfers van enkele grote Amerikaanse banken en de politieke crisis in Spanje.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 541,64 punten. De MidKap stond vlak op 285,23 punten. Londen zakte 0,1 procent, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent.

Grootste stijger in de AEX was speciaalchemiebedrijf DSM met een winst van 1,6 procent na een adviesverhoging door ING. Staalproducent ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 0,5 procent.

