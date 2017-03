Duitse export trekt aan

WIESBADEN (AFN) - De export van Duitsland is in januari met 2,7 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand. Dat maakte het Duitse statistiekbureau vrijdag bekend.

De stijging was sterker dan verwacht. Economen rekenden in doorsnee op een toename met 2 procent, na een min van 3,3 procent in de laatste maand van 2016. De import van Duitsland groeide in januari met 3 procent op maandbasis. Het handelsoverschot van Europa's grootste economie kwam daarmee uit op 14,8 miljard euro.

