Aandeelhouder Akzo ziet logica achter deal

wat ik niet begrijp. Als een "NL"bedrijf een overname doet in Amerika of de rest van de wereld dan zijn we blij en vinden het logisch. Nu het gebeurt bij bedrijven die qua koers/bedrijfsvoering te wensen over laten schreeuwt iedereen moord en brand. Dit is toch idealiter de vrije wereld van handel drijven? Helaas geen Akzo-aandelen. PPG is een gewoon bedrijf en niet zoals een private-equity partij zoals bij Unilever.