''Volgens de bronnen is door de centrale bankiers geen specifiek scenario besproken of een formele beslissing genomen over de strategie.''



Nee, dat kunnen ze ook helemaal niet, want dan schieten ze zichzelf in de voet. Er zal best een stagiaire een woordje aan besteed hebben, maar toen zal Draghi zich wel verslikt hebben in zijn proseccotje en werd er snel een ander onderwerp aangesneden. Want als de rente omhoog moet, wat dan met Italie en nog een paar EU leden die de rente over de rente al jaren net kunnen opbrengen ? Nee, nog ff een tijdje de pensioenpotten van die werkverslaafde Ollanders leeg inflateren. Daarna en zelfs lang daarna kunnen ze er misschien een kuchje aan wagen. Renteverhoging, ....una sfrontatezza.