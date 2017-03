AEX naar hoogste niveau sinds 2008

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam is vrijdag op het hoogste niveau gesloten sinds begin 2008. Beleggers waren over de gehele linie goedgemutst, maar AkzoNobel trok wederom de meeste aandacht. Het verf- en chemieconcern, dat in de belangstelling staat van zijn Amerikaanse branchegenoot PPG Industries, ging stevig aan kop in de hoofdindex.

De AEX eindigde 0,7 procent in de plus op 511,14 punten. De MidKap ging vlak de handel uit op 731,96 punten. De graadmeters in Londen en Parijs kregen er tot 0,3 procent bij, Frankfurt zakte 0,1 procent.

AkzoNobel sloot met een koerswinst van 4,7 procent. PPG lijkt zich nog niet te hebben neergelegd bij het eerdere ,,nee" van AkzoNobel, na een bod met een waarde van bijna 21 miljard euro. Het Financieele Dagblad meldde op basis van een ingewijde binnen PPG dat wordt gewerkt aan een hoger bod, hoewel AkzoNobel donderdag nog liet weten helemaal niets te zien in de interesse uit de VS.

Hoofdfondsen

Ook kabelaar Altice deed het met een plus van 4,4 procent goed bij de hoofdfondsen op Beursplein 5. Onderaan de lijst stond vastgoedfonds Unibail-Rodamco met een min van 1,9 procent.

Fietsenproducent Accell Group kwam met cijfers en een nieuwe strategie en won bij de kleinere fondsen 4,5 procent. Het moederbedrijf van merken als Sparta en Batavus mikt met e-bikes voor het woon-werkverkeer en de sport op een forse groei van de omzet in de komende jaren.

Bankaandelen

Europabreed waren onder meer bankaandelen erg in trek, geholpen door de positievere toon van de Europese Centrale Bank (ECB) over de economie en inflatie. Zo was Commerzbank lijstaanvoerder in Frankfurt, met een plus 5,8 procent, en ging Société Générale het meest vooruit in Parijs. In Amsterdam noteerden ING en ABN AMRO respectievelijk 2 en 0,7 procent hoger.

In Londen was olieconcern BP verder een opvallende stijger met een koerswinst van 3,7 procent. Volgens verschillende Britse media heeft het Amerikaanse ExxonMobil interesse getoond in een overname van zijn Britse branchegenoot.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 49,03 dollar. Brent werd 0,6 procent goedkoper, bij 51,90 dollar per vat. De euro noteerde 1,0674 dollar, tegen 1,0579 dollar bij het Europese slot op donderdag.

