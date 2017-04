'Wall Street gaat vlakke opening tegemoet'

NEW YORK (AFN) - De beurshandel in New York lijkt maandag zonder opvallende koersbewegingen te gaan beginnen. Er zijn vrijwel geen macro-economische cijfers voor beleggers op Wall Street en ook qua bedrijfsnieuws is het erg rustig. Fed-voorzitter Janet Yellen geeft na het slot van de handel nog een optreden.

Op Goede Vrijdag blijven de Amerikaanse beurzen dicht. Later in de week wordt het wat drukker met economische gegevens uit de VS. Er komen nog wat cijfers over onder meer de inflatie, de producentenprijzen, de winkelverkopen en het consumentenvertrouwen.

Ook wordt deze week een begin gemaakt met het kwartaalcijferseizoen op Wall Street. Zo openen de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo op donderdag de boeken. Ook Delta Air Lines publiceert cijfers.

Universiteit van Michigan

Yellen heeft een vraaggesprek op de Universiteit van Michigan. Beleggers zullen uitkijken naar eventuele opmerkingen over het voornemen van de Fed om mogelijk dit jaar te beginnen met het afbouwen van de balans.

Het aandeel van farmaceut Akorn staat hoger voorbeurs. Het bedrijf heeft bevestigd dat het gesprekken voert met het Duitse zorgbedrijf Fresenius over een overname. De marktwaarde van Akorn bedraagt circa 3,3 miljard dollar. Vrijdag gingen al geruchten dat Akorn een overnamedoelwit was en steeg het aandeel flink.

Tesla

Mogelijk kan de maker van elektrische auto's Tesla in beweging komen. Piper Jaffray verhoogde het beleggingsadvies en schroefde het koersdoel flink omhoog. Het aandeel Tesla staat voorbeurs op een nieuw recordniveau.

Verder werd bekend dat transport- en logistiekbedrijf Swift Transportation gaat fuseren met branchegenoot Knight Transportation, tot een onderneming met een marktwaarde van 6 miljard dollar. Telecomconcern AT&T kondigde de overname aan van Straight Path Communications in een aandelentransactie ter waarde van 1,6 miljard dollar.

De beurzen in New York sloten vrijdag nagenoeg vlak, na een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid. De Dow-Jonesindex eindigde vrijwel onveranderd op 20.656,10 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2355,54 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging vlak de handel uit, op 5877,81 punten.

