BNP verlaagt ramingen voor olieprijzen

PARIJS (AFN) - De Franse bank BNP Paribas denkt dat de olieprijzen de komende tijd veel minder sterk zullen stijgen dan eerder gedacht. De stijgende schalieproductie in de Verenigde Staten en de toenemende olieproductie in Libië en Nigeria compenseren de productieverlaging door de OPEC en Rusland. Dat schrijft zakenkrant Financial Times.

De bank denkt nu dat de prijs van een vat Amerikaanse olie dit jaar zal stijgen tot 49 dollar. Dat is 8 dollar minder dan eerder voorspeld. Voor een vat Brent is de verwachting nu 51 dollar, een vermindering van 9 dollar. Voor 2018 rekent de bank nu respectievelijk op prijzen van 45 en 48 dollar, een vermindering van 16 en 15 dollar per vat in vergelijking met een eerdere prognose.

De pijs van een vat Amerikaanse olie noteerde maandagmiddag op 43,75 dollar en Brent kostte 46,23 dollar per vat.

