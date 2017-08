DEN HAAG (AFN) - Aegon grijpt stevig in om zijn buffers te versterken. Er wordt door het verzekeringsconcern 1 miljard euro kapitaal beschikbaar gesteld aan Aegon Nederland. Dat werd donderdag gemeld bij de publicatie van de tweedekwartaalcijfers.

Door de maatregel verbetert de belangrijke kapitaalratio van Aegon Nederland naar verwachting van 144 procent naar circa 175 procent. Ook de onlangs aangekondigde verkoop van Unirobe Meeùs Groep (UMG) en verbeteringen van het risicoprofiel dragen hieraan bij. Aegon heeft ook overeenstemming bereikt met de toezichthouder over verschillende openstaande punten met betrekking tot de solvabiliteit.

,,Dit alles geeft ons het vertrouwen dat we 2,1 miljard euro kunnen uitkeren aan onze aandeelhouders over de periode 2016 tot 2018'', zegt topman Alex Wynaendts. Het is de bedoeling dat Aegon Nederland straks ook weer dividend gaat betalen aan de groep, beginnend met 100 miljoen euro over 2017 in de eerste helft van 2018. De solvabiliteitsratio voor de hele groep bedraagt nu 185 procent.

Ontwikkeling

Aegon wist afgelopen kwartaal te profiteren van positieve ontwikkeling van de financiële markten en de effecten van doorgevoerde kostenbesparingen. Het onderliggend resultaat kwam 23 procent hoger uit dan een jaar eerder, op 535 miljoen euro. Onder de streep hield Aegon 529 miljoen euro over, waar in het tweede kwartaal nog een verlies van 385 miljoen euro in de boeken ging. De totale verkopen dikten op jaarbasis met 42 procent aan, tot ruim 3,9 miljard euro.

Wynaendts spreekt van sterke resultaten. ,,Het is goed om te zien dat de managementmaatregelen het gewenste effect hebben, in het bijzonder de verbetering van de winstgevendheid van ons bedrijf in de VS.''

