Bottelaar Coca-Cola positiever over 2017

AMSTERDAM (AFN) - Coca-Cola European Partners (CCEP) is iets positiever geworden in zijn verwachtingen voor dit jaar. Dat maakte het mede in Amsterdam genoteerde fusiebedrijf van cola-bottelaars donderdag bekend.

CCEP ontstond begin vorig jaar uit een fusie van bottelaars Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners en Coca-Cola Erfrischungsgetränke. De onderneming verwacht nu dat de aangepaste winst per aandeel dit jaar met 10 tot 12 procent zal toenemen. Eerder werd nog uitgegaan van een plus met bijna 10 procent (high single digit), in vergelijking met het pro-formaresultaat van 2016 en gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten.

Als er niet gecorrigeerd wordt voor wisselkoerseffecten, ziet CCEP de winst per aandeel met 2 procent krimpen. De omzet zal een bescheiden enkelcijferige groei laten zien, aldus het bedrijf verder.

Het bedrijf boekte in het eerste halfjaar een omzet van 5,4 miljard euro. Dat is zo'n 3 procent meer dan het vergelijkbare cijfer over dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst bedroeg 635 miljoen euro.

