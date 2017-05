Webwinkels helpen Deutsche Post vooruit

BONN (AFN) - Deutsche Post DHL heeft afgelopen kwartaal meer geld verdiend aan de bezorging van post en pakketten dan een jaar eerder. Vooral de aflevering van pakjes voor webwinkels, zowel in eigen land als daarbuiten, leverde flink meer omzet op. Dat blijkt uit de eerstekwartaalcijfers die het Duitse postbedrijf donderdag heeft gepresenteerd.

De opbrengsten van Deutsche Post DHL in het eerste kwartaal liepen met ruim 7 procent op tot 14,9 miljard euro. De winst voor rente en belasting (ebit) ging met 1,4 procent omhoog naar 885 miljoen euro. Het nettoresultaat viel met 633 miljoen euro wel een fractie lager uit dan een jaar eerder.

Volgens topman Frank Appel is het bedrijf er na het recordjaar 2016 in geslaagd de stijgende lijn door te trekken. Hij gaat er nog altijd van uit dat de operationele winst over heel 2017 toeneemt tot 3,75 miljard euro, van 3,5 miljard euro in 2016.

