Pakistaanse fusie stuwt omzet VEON

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf VEON heeft in het eerste kwartaal zijn omzet zien groeien, dankzij de vorig jaar afgeronde fusie in Pakistan en gunstige wisselkoerseffecten. In Algerije liepen de zaken daarentegen slecht voor het voormalige Vimpelcom, dat sinds kort ook een notering heeft aan de beurs in Amsterdam.

VEON meldde donderdag een omzet van 2,3 miljard dollar over het eerste kwartaal. Dat was 13 procent meer dan een jaar eerder. Zonder valuta-ontwikkelingen en de fusie van de Pakistaanse bedrijven Warid en Mobilink resteerde echter een min van 1 procent. Het bedrijfsresultaat verbeterde gecorrigeerd voor die zaken met 2 procent naar 861 miljoen dollar. Onder de streep stond een nettoverlies van 4 miljoen dollar, na een winst van 187 miljoen dollar een jaar eerder.

In Algerije liepen de met vorig jaar vergelijkbare opbrengsten met 15 procent terug. Daar stond stevige groei tegenover in Oekraïne en Oezbekistan. In Rusland liep de omzet licht achteruit, door de krimp van vaste telefonie.

