Sweco ziet verbetering Nederlandse markt

STOCKHOLM (AFN) - Ingenieursbedrijf Sweco ziet de marktomstandigheden in onder meer Nederland verbeteren. Dat liet de Zweedse onderneming, die vorig jaar Grontmij inlijfde, donderdag weten in een handelsbericht over het eerste kwartaal.

Sweco zag de totale opbrengsten in het eerste kwartaal met 10 procent toenemen tot 4,4 miljard Zweedse kroon (455 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat (ebita) verdubbelde bijna tot 494 miljoen kroon, mede dankzij kostenvoordelen als gevolg van de overname van Grontmij.

Over het algemeen ziet Sweco gunstige omstandigheden in de markten waarin het actief is. In Nederland en Finland is volgens het bedrijf sprake van een verbetering.

