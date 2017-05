Möller-Maersk profiteert van hogere olieprijs

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Deense containervervoerder en olieproducent A.P. Möller-Maersk heeft op jaarbasis 6 procent meer winst geboekt in het eerste kwartaal van 2017. De oliedivisie van de onderneming profiteerde van een stijging van de olieprijzen, de containertak leed echter verlies. Dat was het gevolg van lagere transporttarieven, maakte het concern donderdag bekend.

De nettowinst kwam uit op 245 miljoen dollar (225 miljoen euro), beneden de verwachtingen van analisten. De omzet van het concern ging met 5 procent omhoog tot bijna 9 miljard dollar.

Möller-Maersk voorziet voor dit jaar nog steeds een verbetering bij zijn containerdivisie, geholpen door de aantrekkende markt voor vrachtvervoer. ,,Hoewel we niet tevreden kunnen zijn met de winstgevendheid in het eerste kwartaal, is het resultaat zoals verwacht. Daarom handhaven we onze verwachting voor dit jaar'', zegt topman Soren Skou.

Het concern leed in 2016 nog een nettoverlies van bijna 2 miljard dollar, als het gevolg van zwakke prestaties bij het containervervoer en enorme afschrijvingen op de oliedivisie.

