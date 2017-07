'Flitshandelaren komen naar Amsterdam'

AMSTERDAM (AFN) - Amsterdam is populair bij flitshandelaren die door de brexit een nieuwe thuisbasis in Europa zoeken. Ten minste vijf partijen die zich richten op dit type beurshandel hebben zich in de Nederlandse hoofdstad gevestigd of hebben plannen dat op korte termijn te doen.

Het is het eerste succesje voor de lobby die financiƫle bedrijven uit de City naar Amsterdam wil lokken, meldt Het Financieele Dagblad.

Werkgeverslobby VNO-NCW waarschuwde dat Nederland de komst van zakenbanken die als gevolg van de brexit willen verhuizen dreigt mis te lopen vanwege de strenge bonusregels die hier gelden. Het bonusplafond in Nederland geldt niet voor flitshandelaren omdat ze handelen met hun eigen kapitaal en geen klanten hebben.

