Wisselend beeld op afwachtende beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag een wisselend beeld zien. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van de kwartaalcijfers en een toespraak van Fed-voorzitter Janet Yellen later deze week. Op het Damrak kampte uitzender Randstad met een adviesverlaging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 511,63 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 798,18 punten. De beurs in Frankfurt won 0,2 procent en Parijs daalde 0,1 procent. De Londense FTSE-index zakte 0,7 procent.

Randstad was hekkensluiter in de AEX met een min van ruim 2 procent na een verkoopadvies door Deutsche Bank. De Duitse bank verlaagde ook het advies voor de Zwitserse concurrent Adecco, die in Zürich 1,8 procent verloor.

ArcelorMittal

Staalproducent ArcelorMittal was de sterkste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van 1,7 procent. In de MidKap ging roestvrijstaalproducent Aperam aan kop met een plus van 1,4 procent.

Frisdrankbottelaar Refresco was de grootste verliezer in het middensegment met een min van 2,5 procent. Topman Hans Roelofs zei in De Telegraaf geen nieuw bod te hebben ontvangen van de Franse investeerder PAI. Persbureau Bloomberg meldde vorige week dat PAI een nieuw overnamevoorstel op tafel heeft gelegd.

Pearson

In Frankfurt klom ThyssenKrupp 2,5 procent. Het Duitse staal- en industrieconcern schrapt tot 2500 kantoorbanen om kosten te besparen. Ongeveer de helft van het banenverlies vindt plaats in Duitsland.

Pearson kelderde meer dan 6 procent in Londen. De Britse uitgeverij haalt zo'n 1 miljard dollar op met de verkoop van een belang in boekenuitgever Penguin Random House aan het Duitse mediaconcern Bertelsmann. Pearson verloor dit jaar al 20 procent aan beurswaarde na een reeks winstwaarschuwingen.

Marks & Spencer

Marks & Spencer (M&S) zakte ruim 4 procent. De Britse winkelketen verkocht afgelopen kwartaal minder kleding dan een jaar eerder. De totale omzet steeg wel, dankzij een sterkere verkoop van voedingsmiddelen.

De euro was 1,1394 dollar waard, tegen 1,1400 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent tot 44,06 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder, op 46,52 dollar per vat.

Deel dit artikel via: