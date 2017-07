Snap in uitverkoop op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag bij het slot een gemengd beeld zien. Beleggers moesten het doen met een nagenoeg lege agenda. Producent van frisdrank en snacks PepsiCo zorgde met zijn kwartaalcijfers voor enige reuring. Verder ging het aandeel van Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, in de uitverkoop.

De leidende Dow-Jonesindex sloot nagenoeg vlak op 21.409,07 punten. De brede S&P 500 eindigde de sessie 0,1 procent in de min op 2425,53 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 6193,30 punten.

Beleggers reageerden verder op de mailwisseling die voorafging aan een omstreden ontmoeting met een Russische advocate die de zoon van de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag online zette. Uit de berichten blijkt dat Donald Trump Jr. vorig jaar documentatie kreeg aangeboden met belastende informatie over Hillary Clinton, de politieke rivaal van zijn vader.

PepsiCo

Snap verloor bijna 9 procent aan beurswaarde, na een adviesverlaging door Morgan Stanley. De analisten vragen zich onder meer hardop af of Snap de concurrentie aankan met rivaal Instagram. Maandag sloot het aandeel voor het eerst onder de 17 dollar, de prijs waartegen Snap naar de beurs werd gebracht.

PepsiCo sloot 0,5 procent lager, ondanks dat het concern in het afgelopen kwartaal op een hogere winst en omzet is uitgekomen. PepsiCo profiteerde van prijsverhogingen, kostenbesparingen en de grotere vraag naar meer gezonde producten.

Huizenbouwers

Verder stond farmaceut Arena Pharmaceuticals in de belangstelling. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op koers met een medicijn tegen een zeldzame en in potentie dodelijke longziekte en werd daarvoor door beleggers beloond met een koerswinst van 41 procent.

De aandelen van huizenbouwers stonden onder druk na een negatief rapport over de sector door Barclays. Kenners van de bank verlaagden onder meer de adviezen van grote spelers op de markt als Lennar, PulteGroup en Toll Brothers. De bedrijven sloten 1,6 tot 1,9 procent lager. De analisten bestempelden het fundament onder de recente opleving van huizenbouwers als wankel.

Olie

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 45,12 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer, op 47,58 dollar per vat. De euro was 1,1463 dollar waard, tegen 1,1428 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.

Deel dit artikel via: