'Noord-Korea blijft drukken op beurzen'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag waarschijnlijk opnieuw met verlies. Ook de andere Europese beurzen zullen lager openen in navolging van de forse koersverliezen in Azië en op Wall Street. De dreigende oorlogstaal tussen Noord-Korea en de VS blijft de markt in de greep houden.

Aan het bedrijvenfront gaat de aandacht uit naar SBM Offshore. De maritiem dienstverlener heeft definitief een schikking getroffen met een meerderheid van de verzekeraars in hoofdpijndossier Yme. Het bedrijf ontvangt een bedrag van 281 miljoen dollar, waarmee de uitstaande vorderingen tegen bijna 84 procent van de verzekeraars zijn afgewikkeld.

Ook AkzoNobel staat in de schijnwerpers. Het chemie- en verfconcern hoeft voorlopig niet te vrezen dat de positie van president-commissaris Anthony Burgmans in gevaar komt. Tot en met de aandeelhoudersvergadering van 8 september is hij veilig. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam bepaald in het kort geding van de activistische investeerder Elliott Advisors tegen Akzo.

L1 Capital

Basic-Fit kwam met cijfers naar buiten. De beursgenoteerde sportschooluitbater heeft naar eigen zeggen een sterk eerste halfjaar achter de rug. De omzet en winst namen flink toe en er werden per saldo 47 nieuwe fitnessclubs geopend. Vanwege de vele nieuwe clubs rekent het bedrijf in de tweede helft van dit jaar op een versnelling van de winstgroei.

Esperite kondigde aan dat de Australische investeerder L1 Capital wederom intekent op een financieringstranche van het stamcelbedrijf. Het gaat om de zesde tranche van een eerder overeengekomen financieringsovereenkomst van in totaal 13 miljoen euro.

Euro

De Europese beurzen moesten donderdag opnieuw terrein prijsgeven. De AEX-index leverde 0,9 procent in op 523,63 punten en de MidKap zakte 1,3 procent tot 792,92 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,5 procent.

De Amerikaanse beurzen gingen ook omlaag. De Dow-Jonesindex verloor 0,9 procent tot 21.844,01 punten. De brede S&P 500 zakte 1,5 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 2,1 procent.

De euro was 1,1762 dollar waard, tegen 1,1751 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 48,25 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 51,58 dollar per vat.

