Turkse economie blijft op stoom

ANKARA (AFN) - De Turkse economie blijft goed op stoom. In het tweede kwartaal ging de economie van het land met 5,1 procent vooruit in vergelijking met een jaar eerder. In het eerste kwartaal was sprake van een vrijwel vergelijkbaar groeitempo.

De Turkse economie profiteert van de terugkeer van de rust in het land na de mislukte coup in de zomer van 2016. In het derde kwartaal van vorig jaar liet de economie nog een kleine krimp zien.

Verder werd het land eerder geplaagd door een reeks terreuraanslagen, maar nu is dit een stuk minder geworden. Daardoor keren toeristen en investeerders weer terug naar Turkije. Het economisch vertrouwen in Turkije is inmiddels weer gestegen naar het hoogste niveau in jaren.

