Duidelijke plussen op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De belangrijkste Europese beursgraadmeters stonden maandagmiddag duidelijk in de plus. Op het Damrak blonk digitaal beveiliger Gemalto uit. Verder was het sentiment positief doordat orkaan Irma minder schade lijkt te hebben aangericht dan gevreesd en doordat Noord-Korea tijdens een nationale feestdag afgelopen zaterdag geen nieuwe raketten heeft afgevuurd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel in New York 0,9 procent hoger op 523,30 punten. De MidKap klom 1 procent, tot 810,13 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tussen 0,2 en 1,2 procent.

Onder de hoofdfondsen in Amsterdam was Gemalto de grootste stijger met een winst van 4,3 procent, na de forse klappen die het bedrijf de laatste tijd kreeg op de beurs. Ook de verzekeraars Aegon en NN deden het goed met winsten tot 1,6 procent. ABN AMRO was een van de enige daler met een minnetje van 0,1 procent.

Munich Re

Ook de Europese herverzekeraars profiteerden van de naar het schijnt meevallende schade door orkaan Irma. In Frankfurt stegen Hannover Re en Munich Re 3,9 procent. In Zürich dikte Swiss Re 3,8 procent aan.

In de MidKap ging navigatiespecialist TomTom aan kop met een plus van 2,3 procent. Enige daler was kunstmestproducent OCI met een min van 0,1 procent.

Pharming

Op de lokale markt won Pharming 7,3 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft de testen van het middel Ruconest ter voorkoming van acute zwellingen afgerond en dient later dit jaar een verzoek in bij de Amerikaanse toezichthouder FDA om Ruconest ook in te mogen zetten voor het voorkomen van deze aandoening. Kaartenmaker AND won 4,9 procent na een samenwerking met het Duitse Continental.

In Kopenhagen kelderde de Deense farmaceut Lundbeck ruim 13 procent. Het bedrijf ziet zijn bestuursvoorzitter Kåre Schultz vertrekken naar het Israëlische Teva Pharmaceutical Industries.

Air Berlin

Air Berlin steeg in Frankfurt bijna 8 procent. De Duitse zakenman Hans Rudolf Wöhrl heeft volgens Der Spiegel 500 miljoen euro over voor de failliete luchtvaartmaatschappij.

De euro was 1,1976 dollar waard, tegen 1,2037 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 0,6 procent tot 47,17 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 53,16 dollar per vat.

