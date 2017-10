Huizenprijzen verder omhoog in eurozone

LUXEMBURG (AFN) - Huizen in de eurozone zijn wederom duurder geworden. De gemiddelde prijs van een koopwoning in de eurolanden lag in het tweede kwartaal 3,8 procent hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Nederlandse woningen waren gemiddeld 7,3 procent duurder dan in het tweede kwartaal van 2016. In Ierland en Litouwen gingen de prijzen echter met meer dan een tiende omhoog. Italië was het enige land waar Eurostat een lichte prijsdaling op jaarbasis constateerde, van 0,2 procent. In de gehele Europese Unie stegen de huizenprijzen in doorsnee met 4,4 procent.

